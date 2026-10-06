Risman Somantri Pimpin Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati Berpesan

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Hukum (Kemenkum) melakukan perombakan dan pengisian posisi Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan organisasi.

Dalam pelantikan di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (5/10) kemarin, giliran pucuk pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (NTB) yang resmi berganti.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum RI Nomor M.HH-15.KP.03.03 Tahun 2026, Risman Somantri resmi dipercaya menjabat sebagai Kakanwil Kemenkum NTB.

Mantan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum ini menggantikan I Gusti Putu Milawati yang mendapat tugas baru sebagai Kakanwil Kemenkum Bali.

Rotasi juga menyasar jajaran pimpinan divisi.

Posisi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum NTB kini diisi oleh Erbata Sri Muliatini.

Sebelumnya Erbata Sri Muliantini menjabat sebagai Auditor Ahli Madya di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum.

Erbata menggantikan Edward James Sinaga, yang dialihtugaskan menjadi Kepala Divisi Pelayanan Hukum pada Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah.