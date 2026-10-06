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Risman Somantri Pimpin Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati Berpesan

Selasa, 06 Oktober 2026 – 15:52 WIB
Risman Somantri Pimpin Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati Berpesan - JPNN.com Bali
Sertijab Risman Somantri dan I Gusti Putu Milawati seusai dilantik Menkum Supratman Andi Agtas di Jakarta, Senin (5/10) kemarin. Risman resmi menjabat Kakanwil Kemenkum NTB, sementara I Gusti Putu Milawati sebagai Kakanwil Kemenkum Bali. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Hukum (Kemenkum) melakukan perombakan dan pengisian posisi Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan organisasi.

Dalam pelantikan di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (5/10) kemarin, giliran pucuk pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (NTB) yang resmi berganti.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum RI Nomor M.HH-15.KP.03.03 Tahun 2026, Risman Somantri resmi dipercaya menjabat sebagai Kakanwil Kemenkum NTB.

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Mantan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum ini menggantikan I Gusti Putu Milawati yang mendapat tugas baru sebagai Kakanwil Kemenkum Bali.

Rotasi juga menyasar jajaran pimpinan divisi.

Posisi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum NTB kini diisi oleh Erbata Sri Muliatini.

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Sebelumnya Erbata Sri Muliantini menjabat sebagai Auditor Ahli Madya di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum.

Erbata menggantikan Edward James Sinaga, yang dialihtugaskan menjadi Kepala Divisi Pelayanan Hukum pada Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah.

Risman Somantri resmi dipercaya menjabat sebagai Kakanwil Kemenkum NTB, sementara I Gusti Putu Milawati sebagai Kakanwil Kemenkum Bali
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TAGS   Risman Somantri I Gusti Putu Milawati Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri Kemenkum RI Kakanwil Kemenkum Bali I Gusti Putu Milawati

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