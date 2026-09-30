JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Harmonisasi Empat Raperda Sumbawa Barat, Banyak Catatan

Kemenkum NTB Harmonisasi Empat Raperda Sumbawa Barat, Banyak Catatan

Rabu, 30 September 2026 – 19:10 WIB
Kemenkum NTB Harmonisasi Empat Raperda Sumbawa Barat, Banyak Catatan - JPNN.com Bali
Kadiv PPPH Edward James Sinaga memimpin rapat harmonisasi empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (30/9/2026). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengharmonisasi empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (30/9/2026).

Empat Raperda tersebut mengatur ketahanan pangan, produk hukum desa, masjid ramah anak, dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Kadiv PPPH Edward James Sinaga menegaskan harmonisasi diperlukan untuk memastikan rancangan regulasi selaras dengan peraturan yang lebih tinggi sekaligus menjawab kebutuhan daerah dan masyarakat.

Baca Juga:

Dalam pembahasan, Kanwil Kemenkum NTB memberikan sejumlah catatan.

Raperda Produk Hukum Desa dinilai perlu disesuaikan dengan UU Desa dan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014.

Raperda BOSDA perlu mengacu pada Permendagri Nomor 3 Tahun 2023, khususnya terkait pengaturan teknis yang dapat didelegasikan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Baca Juga:

Raperda Ketahanan Pangan perlu memperhatikan berbagai regulasi nasional yang telah mengatur sektor pangan.

Adapun Raperda Masjid Ramah Anak perlu dikaji kembali karena berpotensi tumpang tindih dengan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kanwil Kemenkum NTB mengharmonisasi empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (30/9/2026).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Raperda Pemkab Sumbawa Barat harmonisasi Kadiv PPPH Edward James Sinaga

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa? - JPNN.com Bali

    Laga Borneo FC vs Bali United Makan Korban, Bek Caxambu Menepi, Ada Apa?

  2. Borneo FC Naik Turun Gegara 28 Pemain Baru, Mauro Jeronimo: Butuh Waktu! - JPNN.com Bali

    Borneo FC Naik Turun Gegara 28 Pemain Baru, Mauro Jeronimo: Butuh Waktu!

  3. Klub LaLiga Levante UD Kepincut Fasilitas Latihan Bali United, Ada Rencana Besar - JPNN.com Bali

    Klub LaLiga Levante UD Kepincut Fasilitas Latihan Bali United, Ada Rencana Besar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU