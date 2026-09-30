Kemenkum NTB Ikut Verifikasi DJKI, Genjot Capaian Kinerja Kekayaan Intelektual

bali.jpnn.com, JAKARTA - Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Verifikasi Laporan Rencana Aksi Kantor Wilayah Bidang Kekayaan Intelektual Triwulan III Tahun 2026 yang digelar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Selasa (29/9) kemarin.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Shangri-La Jakarta tersebut diikuti Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual secara daring bersama Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Verifikasi dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan kesesuaian antara rencana aksi yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan, capaian target kinerja, serta ketersediaan data dan dokumen pendukung.

Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana penguatan akuntabilitas pelaksanaan kinerja Bidang Kekayaan Intelektual selama periode Triwulan III Tahun 2026, yaitu Juli hingga September 2026.

Tim Verifikasi DJKI bersama jajaran Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB melakukan pemeriksaan terhadap realisasi kegiatan, kesesuaian waktu pelaksanaan, capaian output, serta kelengkapan bukti dukung.

Verifikasi dilakukan dengan mencermati kesesuaian informasi yang tercantum dalam laporan dengan dokumen dan bukti pelaksanaan yang tersedia.

Jadi, data yang disampaikan dapat menggambarkan capaian kegiatan secara faktual dan dipertanggungjawabkan.

Selain pemeriksaan terhadap capaian kegiatan, verifikasi juga menjadi ruang untuk melakukan koordinasi dan penyelarasan data serta mengidentifikasi berbagai hal yang masih memerlukan penyempurnaan.