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Kemenkum NTB Gandeng DJKI, Bahas Paten, Superapps hingga Sengketa Merek

Rabu, 30 September 2026 – 16:46 WIB
Kemenkum NTB Gandeng DJKI, Bahas Paten, Superapps hingga Sengketa Merek - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB memperkuat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memastikan program dan pelayanan kekayaan intelektual di daerah berjalan berkelanjutan, Selasa (29/9) kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum NTB memperkuat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memastikan program dan pelayanan kekayaan intelektual di daerah berjalan berkelanjutan.

Koordinasi yang berlangsung di Kantor DJKI, Jakarta, Selasa (29/9) kemarin dipimpin Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita bersama Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Dalam koordinasi ini, tim dari Kanwil Kemenkum NTB membahas sejumlah agenda strategis.

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Mulai dari pendampingan Paten oleh DJKI di NTB, persiapan Indonesia Patent Award yang akan dilaksanakan pada 24 Oktober 2026 di NTB dengan 20 inventor hasil kurasi, perkembangan pengembangan Superapps dan evaluasi Dashboard Monitoring.

Berdasar koordinasi dengan Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI Fajar Sulaeman Taman, dibahas tindak lanjut surat permohonan penunjukan ahli terkait sengketa Merek yang disampaikan Kanwil Kemenkum NTB.

Permohonan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

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Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa koordinasi dengan DJKI menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program kekayaan intelektual di daerah memiliki tindak lanjut yang jelas dan terukur.

“Sinergi dengan DJKI terus kami perkuat agar pelaksanaan program dan pelayanan kekayaan intelektual di NTB dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Kakanwil Milawati.

Kemenkum NTB memperkuat koordinasi dengan DJKI untuk memastikan program dan pelayanan kekayaan intelektual di daerah berjalan berkelanjutan.
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TAGS   Kemenkum NTB Ditjen Kekayaan Intelektual Kadiv Yankum Anna Ernita paten Superapps Sengketa Merek Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

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