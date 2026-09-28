Kemenkum NTB Gandeng IAI Al-Manan NU, Sorot Hak Cipta hingga Sentra KI

bali.jpnn.com, MATARAM - Jajaran Kanwil Kemenkum NTB menerima audiensi Institut Agama Islam (IAI) Al-Manan Nahdlatul Ulama (NU) Lombok Timur.

Pertemuan ini dalam rangka menjajaki peluang kolaborasi di bidang kekayaan intelektual (KI), pembentukan hukum, serta penguatan kesadaran dan pemahaman hukum bagi civitas akademika.

Audiensi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi.

Terutama untuk mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, kreativitas, dan inovasi sivitas akademika agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Rektor IAI Al-Manan NU Lombok Timur Mahsur menyampaikan harapan agar kerja sama dengan Kanwil Kemenkum NTB dapat dikembangkan secara konkret.

Khususnya dalam mendukung para dosen untuk memahami dan melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual atas berbagai karya, hasil penelitian, maupun inovasi yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi.

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Kakanwil I Gusti Putu Milawati menegaskan Kanwil Kemenkum NTB memiliki peran sebagai supporting system bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Menurut Kakanwil Milawati, perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam membangun budaya hukum sekaligus menghasilkan berbagai karya intelektual yang perlu mendapatkan perlindungan hukum.