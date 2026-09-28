JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Gandeng IAI Al-Manan NU, Sorot Hak Cipta hingga Sentra KI

Kemenkum NTB Gandeng IAI Al-Manan NU, Sorot Hak Cipta hingga Sentra KI

Senin, 28 September 2026 – 19:47 WIB
Kemenkum NTB Gandeng IAI Al-Manan NU, Sorot Hak Cipta hingga Sentra KI - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menerima audiensi Rektor IAI Al-Manan NU Lombok Timur Mahsur dan jajaran. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Jajaran Kanwil Kemenkum NTB menerima audiensi Institut Agama Islam (IAI) Al-Manan Nahdlatul Ulama (NU) Lombok Timur.

Pertemuan ini dalam rangka menjajaki peluang kolaborasi di bidang kekayaan intelektual (KI), pembentukan hukum, serta penguatan kesadaran dan pemahaman hukum bagi civitas akademika.

Audiensi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi.

Baca Juga:

Terutama untuk mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, kreativitas, dan inovasi sivitas akademika agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Rektor IAI Al-Manan NU Lombok Timur Mahsur menyampaikan harapan agar kerja sama dengan Kanwil Kemenkum NTB dapat dikembangkan secara konkret.

Khususnya dalam mendukung para dosen untuk memahami dan melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual atas berbagai karya, hasil penelitian, maupun inovasi yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi.

Baca Juga:

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menegaskan Kanwil Kemenkum NTB memiliki peran sebagai supporting system bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Menurut Kakanwil Milawati, perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam membangun budaya hukum sekaligus menghasilkan berbagai karya intelektual yang perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Jajaran Kanwil Kemenkum NTB menerima audiensi Institut Agama Islam (IAI) Al-Manan Nahdlatul Ulama (NU) Lombok Timur.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB IAI-Al-Manan NU Lombok Timur Sentra KI hak cipta Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati kekayaan intelektual Rektor IAI Al-Manan NU Lombok Timur Mahsur

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klub LaLiga Levante UD Kepincut Fasilitas Latihan Bali United, Ada Rencana Besar - JPNN.com Bali

    Klub LaLiga Levante UD Kepincut Fasilitas Latihan Bali United, Ada Rencana Besar

  2. Marko Dugandzic Takjub Fasilitas Mewah Bali United, Langsung Tancap Gas Latihan - JPNN.com Bali

    Marko Dugandzic Takjub Fasilitas Mewah Bali United, Langsung Tancap Gas Latihan

  3. Mendarat di Bali, Marko Dugandzic Siap Jadi Mesin Gol Baru Serdadu Tridatu - JPNN.com Bali

    Mendarat di Bali, Marko Dugandzic Siap Jadi Mesin Gol Baru Serdadu Tridatu

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU