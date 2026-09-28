Kemenkum NTB Bedah Sengketa Tanah dan Kenakalan Remaja di Aik Dewa, Simak

bali.jpnn.com, LOMBOK TIMUR - Persoalan sengketa tanah dan kenakalan remaja menjadi perhatian jajaran Kanwil Kemenkum NTB saat penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Aik Dewa, Lombok Timur, Senin (28/9).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Aik Dewa tersebut menjadi ruang edukasi bagi masyarakat untuk memahami persoalan hukum yang kerap muncul di lingkungan desa.

Kegiatan ini sekaligus mengenal akses bantuan hukum yang dapat dimanfaatkan ketika menghadapi permasalahan.

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Kepala Desa Aik Dewa Sosiawan Putra menyampaikan apresiasi atas penyuluhan yang diberikan Kanwil Kemenkum NTB.

Menurut Sosiawan Putra, pendampingan hukum menjadi bagian penting dalam memperkuat kesadaran masyarakat sekaligus keberadaan Posbankum di tingkat desa.

Ia juga mengapresiasi pembinaan Kanwil Kemenkum NTB terhadap Desa Aik Dewa, termasuk melalui kegiatan PJA dan pelatihan paralegal.

Keberadaan paralegal diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi dan pendampingan hukum serta menjadi bagian dari penyelesaian persoalan hukum secara tepat dan humanis.

Materi kenakalan remaja dan pengenalan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) disampaikan Penyuluh Hukum Madya Kanwil Kemenkum NTB, Irwan Kusdiharto.