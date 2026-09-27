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Diikuti 36 Peserta, SKD CAT POLTEKPIN Kemenkum di Mataram Dijaga Ketat

Minggu, 27 September 2026 – 11:10 WIB
Diikuti 36 Peserta, SKD CAT POLTEKPIN Kemenkum di Mataram Dijaga Ketat - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menijau pelaksanaan SKD CAT POLTEKPIN Kemenkum Tahun Anggaran 2026 di UPT BKN Mataram, Jumat (25/9). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN) Tahun Anggaran 2026 di UPT BKN Mataram berjalan tertib dan lancar, Jumat (25/9).

Sebanyak 36 peserta mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan pengawasan serta pendampingan ketat dari panitia Kementerian Hukum dan pihak terkait.

Pelaksanaan SKD CAT diawali dengan proses persiapan dan pembukaan segel ruang ujian yang sebelumnya telah dilakukan pada pagi hari.

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Kegiatan tersebut disaksikan oleh unsur Kementerian Hukum, perwakilan Biro SDM, Analis SDM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta instansi lain yang turut melaksanakan seleksi di UPT BKN Mataram.

Peserta yang mengikuti seleksi di lokasi UPT BKN Mataram terdiri atas 20 peserta laki-laki dan 16 peserta perempuan.

Sebelum memasuki ruang ujian, seluruh peserta melalui tahapan registrasi, verifikasi data, serta proses registrasi dan pemberian PIN oleh panitia BKN sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

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Pelaksanaan kegiatan turut dihadiri Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, Kabag Tata Usaha dan Umum dan Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita.

Hadir juga perwakilan Biro SDM Kementerian Hukum dalam rangka memastikan seluruh rangkaian seleksi berjalan sesuai ketentuan.

SKD CAT Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN) Tahun Anggaran 2026 di UPT BKN Mataram berjalan tertib dan lancar, Jumat (25/9).
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TAGS   Poltekpin SKD CAT POLTEKPIN Kemenkum Kemenkum NTB UPT BKN Mataram Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

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