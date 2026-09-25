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Kakanwil Milawati Uji Peserta PKN II, Minta Proyek Perubahan Berdampak Nyata

Jumat, 25 September 2026 – 19:57 WIB
Kakanwil Milawati Uji Peserta PKN II, Minta Proyek Perubahan Berdampak Nyata - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menjadi anggota Tim Penguji dalam Seminar Evaluasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII yang digelar di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis kemarin (24/9). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menjadi anggota Tim Penguji dalam Seminar Evaluasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII yang digelar di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis kemarin (24/9).

Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta PKN Tingkat II yang berasal dari lingkungan pemerintah daerah di Provinsi NTB.

Sebanyak 60 peserta mengikuti tahapan evaluasi dan dibagi ke dalam enam kelompok untuk mempresentasikan implementasi proyek perubahan yang telah disusun dan dilaksanakan.

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Kakanwil Milawati menguji 10 peserta pada tahap implementasi proyek perubahan.

Proses evaluasi dilakukan dengan melihat sejumlah indikator.

Seperti capaian hasil perubahan dibandingkan dengan rencana perubahan, manfaat yang dihasilkan, kepemimpinan strategis, implementasi strategi marketing dan diseminasi, serta keberlanjutan proyek perubahan.

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Selain itu, penilaian juga mencakup aspek pemberdayaan organisasi pembelajar, khususnya dalam pelaksanaan strategi pengembangan kompetensi yang menjadi bagian dari proyek perubahan.

Setiap peserta didorong untuk tidak hanya menunjukkan keberhasilan program, tetapi juga menjelaskan bagaimana perubahan tersebut dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi organisasi.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menjadi anggota Tim Penguji peserta PKN II Angkatan XIII yang digelar di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat kemarin
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TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kemenkum NTB Tim Penguji Pelatihan Kepemimpinan Nasional provinsi NTB

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