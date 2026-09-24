JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Harmonisasi Raperbup Bantuan Keuangan Parpol di Lombok Tengah

Kemenkum NTB Harmonisasi Raperbup Bantuan Keuangan Parpol di Lombok Tengah

Kamis, 24 September 2026 – 19:58 WIB
Kemenkum NTB Harmonisasi Raperbup Bantuan Keuangan Parpol di Lombok Tengah - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat harmonisasi Raperbup Lombok Tengah tentang Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemilik Kursi di DPRD, Kamis (24/9/2026) di Ruang Rapat Mandalika. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemilik Kursi di DPRD.

Rapat harmonisasi dilaksanakan pada Kamis (24/9/2026) di Ruang Rapat Mandalika Kanwil Kemenkum NTB.

Rapat tersebut membahas penyelarasan substansi Raperbup, khususnya pengaturan mengenai besaran bantuan keuangan bagi partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Baca Juga:

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik merujuk UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018.

Ketentuan teknisnya diatur lebih lanjut melalui Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

Baca Juga:

Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2020 menetapkan bantuan keuangan sebesar Rp1.609 untuk setiap suara sah.

Melalui Raperbup yang dibahas, besaran tersebut diusulkan menjadi Rp5.000 per suara sah.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat harmonisasi Raperbup Lombok Tengah tentang Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemilik Kursi di DPRD.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Pemkab Lombok Tengah DPRD Lombok Tengah partai politik parpol Raperbup Bantuan Keuangan Parpol

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Piala Soeratin: Koster Guyur Bali United U-13 Dana Segar, Amunisi Tambahan - JPNN.com Bali

    Piala Soeratin: Koster Guyur Bali United U-13 Dana Segar, Amunisi Tambahan

  2. Sanksi Komdis PSSI Bikin Bali United Rugi Besar, Dua Laga Rp140 Juta Lenyap - JPNN.com Bali

    Sanksi Komdis PSSI Bikin Bali United Rugi Besar, Dua Laga Rp140 Juta Lenyap

  3. Market Value Bali United Melonjak Gegara Dugandzic, Tempel Persija & Persib - JPNN.com Bali

    Market Value Bali United Melonjak Gegara Dugandzic, Tempel Persija & Persib

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU