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Kanwil Kemenkum NTB Rilis SIKAP-KI, Layanan Konsultasi KI Berbasis Digital

Kamis, 24 September 2026 – 09:19 WIB
Kanwil Kemenkum NTB Rilis SIKAP-KI, Layanan Konsultasi KI Berbasis Digital - JPNN.com Bali
Kadiv Yankum Kanwil Kemenkum NTB Anna Ernita memperkenalkan Sistem Informasi dan Konsultasi Awal Pelayanan Kekayaan Intelektual (SIKAP-KI) di Aula Hotel Lombok Raya, Mataram, Rabu (23/9). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Akses informasi layanan Kekayaan Intelektual (KI) kini semakin mudah bagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kali ini, Kanwil Kemenkum NTB memperkenalkan Sistem Informasi dan Konsultasi Awal Pelayanan Kekayaan Intelektual (SIKAP-KI).

Aplikasi SIKAP-KI adalah inovasi layanan yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi KI secara online kapan saja dan dari mana saja.

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Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita menjelaskan SIKAP-KI hadir untuk memudahkan masyarakat memahami berbagai informasi terkait layanan Kekayaan Intelektual tanpa harus datang langsung ke kantor.

“Melalui SIKAP-KI, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi layanan Kekayaan Intelektual secara online, kapan saja dan di mana saja,” kata Anna Ernita.

Aplikasi ini dapat diakses masyarakat melalui laman sikapki-ntb.tech.

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Kehadiran SIKAP-KI diharapkan makin memperluas akses informasi sekaligus membantu masyarakat, khususnya pelaku UMKM, memahami layanan KI secara lebih mudah dan mandiri.

Pemaparan SIKAP-KI disampaikan dalam Kegiatan Diseminasi Layanan AHU Online dengan tema “Pemanfaatan Layanan AHU Online Secara Mudah, Cepat dan Mandiri” yang berlangsung di Aula Hotel Lombok Raya, Mataram, Rabu (23/9).

Kadiv Yankum Kanwil Kemenkum NTB Anna Ernita memperkenalkan Sistem Informasi dan Konsultasi Awal Pelayanan Kekayaan Intelektual (SIKAP-KI).
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TAGS   Kemenkum NTB Kadiv Yankum Anna Ernita Aplikasi SIKAP-KI kekayaan intelektual Layanan KI digital

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