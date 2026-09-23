JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Dorong Pelaku UMKM Memanfaatkan Layanan AHU Online & Apostille

Kemenkum NTB Dorong Pelaku UMKM Memanfaatkan Layanan AHU Online & Apostille

Rabu, 23 September 2026 – 18:27 WIB
Kemenkum NTB Dorong Pelaku UMKM Memanfaatkan Layanan AHU Online & Apostille - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati membuka Diseminasi Layanan AHU Online bertema “Pemanfaatan Layanan AHU Online secara Mudah, Cepat, dan Mandiri” yang digelar di Mataram, Rabu (23/9). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kemudahan akses layanan administrasi hukum menjadi perhatian Kanwil Kemenkum NTB dalam membantu pelaku UMKM memenuhi legalitas usahanya.

Melalui layanan AHU Online, masyarakat kini dapat mengakses berbagai layanan administrasi hukum secara lebih mudah, cepat, dan mandiri.

Hal tersebut menjadi fokus dalam Diseminasi Layanan AHU Online bertema “Pemanfaatan Layanan AHU Online secara Mudah, Cepat, dan Mandiri” yang digelar di Mataram, Rabu (23/9).

Baca Juga:

Kegiatan menghadirkan narasumber dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, Erya Tri Satmoko, serta narasumber dari Kanwil Kemenkum NTB.

Peserta merupakan pelaku UMKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Mataram, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Barat.

Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita menyampaikan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai layanan AHU Online, mulai dari prosedur, persyaratan hingga alur layanan.

Baca Juga:

“Melalui kegiatan ini, kami meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan AHU Online secara mandiri, mudah, cepat, dan efisien.

Pemahaman mengenai legalitas juga penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung pengembangan usaha,” ujar Anna Ernita.

Kakanwil Milawati membuka Diseminasi Layanan AHU Online bertema “Pemanfaatan Layanan AHU Online secara Mudah, Cepat, dan Mandiri” yang digelar di Mataram
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati UMKM pelaku UMKM Layanan AHU Layanan AHU Online Layanan Apostille

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Piala Soeratin: Koster Guyur Bali United U-13 Dana Segar, Amunisi Tambahan - JPNN.com Bali

    Piala Soeratin: Koster Guyur Bali United U-13 Dana Segar, Amunisi Tambahan

  2. Sanksi Komdis PSSI Bikin Bali United Rugi Besar, Dua Laga Rp140 Juta Lenyap - JPNN.com Bali

    Sanksi Komdis PSSI Bikin Bali United Rugi Besar, Dua Laga Rp140 Juta Lenyap

  3. Market Value Bali United Melonjak Gegara Dugandzic, Tempel Persija & Persib - JPNN.com Bali

    Market Value Bali United Melonjak Gegara Dugandzic, Tempel Persija & Persib

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU