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Kemenkum NTB Terima Peserta Magang, Buka Ruang Belajar dan Kompetensi

Senin, 21 September 2026 – 19:28 WIB
Kemenkum NTB Terima Peserta Magang, Buka Ruang Belajar dan Kompetensi - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati bersama Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita dan Kabag Tata Usaha dan Umum, Senin (21/9) menerima peserta magang. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Jajaran Kanwil Kemenkum NTB menerima 13 peserta Program Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Angkatan 2 Batch 2 Tahun 2026.

Program pemagangan ini menjadi ruang bagi peserta memperoleh pengalaman kerja sekaligus mengembangkan kompetensi melalui keterlibatan langsung dalam pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan.

Peserta diterima langsung Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati bersama Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita dan Kabag Tata Usaha dan Umum, Senin (21/9).

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Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan ucapan selamat datang kepada 13 peserta yang terpilih dari sekitar 227 pendaftar.

Para peserta berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam.

Beberapa peserta telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan media sosial, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, hingga KKN internasional.

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Kakanwil Milawati mendorong agar pengalaman tersebut dapat menjadi modal untuk mendukung pelaksanaan tugas sekaligus dikembangkan melalui pengalaman baru selama mengikuti program pemagangan.

“Manfaatkan kesempatan ini untuk belajar dan mengembangkan kemampuan.

Jajaran Kanwil Kemenkum NTB menerima 13 peserta Program Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Angkatan 2 Batch 2 Tahun 2026.
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Peserta Magang Kadiv Yankum Anna Ernita

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