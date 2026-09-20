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Menkum Supratman Buka Festival Hiu Paus 2026, Sorot Tradisi Unik Pakek Torok

Minggu, 20 September 2026 – 14:31 WIB
Menkum Supratman Buka Festival Hiu Paus 2026, Sorot Tradisi Unik Pakek Torok - JPNN.com Bali
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membuka Festival Hiu Paus 2026 yang berlangsung di Taman Hiu Paus, Desa Labuhan Jambu, Kabupaten Sumbawa, Sabtu (19/9) kemarin.. Foto; Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, SUMBAWA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membuka Festival Hiu Paus 2026 yang berlangsung di Taman Hiu Paus, Desa Labuhan Jambu, Kabupaten Sumbawa, Sabtu (19/9) kemarin.

Festival Hiu Paus tahun ini mengambil tema “Melestarikan Laut Menuju Pariwisata Berkelanjutan, Dari Teluk Saleh Untuk Dunia”.

Menkum Supratman hadir didampingi sejumlah Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Hukum, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, jajaran Pemprov Bali dan Pemkab Sumbawa.

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Festival ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi masyarakat.

Menkum Supratman

menekankan bahwa keistimewaan Labuhan Jambu tidak hanya terletak pada keberadaan hiu paus, tetapi juga pada kearifan masyarakat yang hidup berdampingan dengan satwa tersebut.

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Salah satunya adalah pengetahuan tradisional “Pakek Torok”, yakni cara masyarakat nelayan berinteraksi dengan hiu paus menggunakan rebon tanpa menyakitinya yang diwariskan secara turun-temurun.

“Tradisi ini merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal yang perlu dilindungi,” ujar Menkum Supratman Andi Agtas.

Menkum Supratman Andi Agtas membuka Festival Hiu Paus 2026 yang berlangsung di Taman Hiu Paus, Desa Labuhan Jambu, Kabupaten Sumbawa, Sabtu (19/9) kemarin
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TAGS   Menkum Supratman Andi Agtas Festival Hiu Paus 2026 sumbawa Pakek Torok Tradisi Pakek Torok kekayaan intelektual Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot

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