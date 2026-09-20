Kemenkum NTB Inisiasi SIKAP-KI, Dorong Potensi Lokal Sumbawa

bali.jpnn.com, SUMBAWA - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Sosialisasi dan Pendampingan Kekayaan Intelektual (KI) bagi UMKM dan Seniman serta Pengenalan SIKAP-KI NTB di Kabupaten Sumbawa, Jumat (18/9).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Sumbawa tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM, seniman, serta pelaku ekonomi kreatif mengenai pentingnya mengenali, melindungi, dan memanfaatkan KI.

Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita menyampaikan bahwa KI merupakan hasil olah pikir dan kreativitas manusia yang memiliki nilai budaya sekaligus ekonomi.

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Menurutnya, berbagai potensi produk UMKM, seni, budaya, dan kreativitas yang dimiliki Kabupaten Sumbawa perlu didorong menjadi aset KI yang terlindungi dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“KI perlu dikenali, dilindungi, dan dimanfaatkan agar potensi kreativitas dan produk lokal dapat berkembang menjadi aset yang memiliki nilai ekonomi,” ujar Anna Ernita.

Anna Ernita juga memperkenalkan SIKAP-KI NTB yang sedang digagas sebagai inovasi layanan informasi dan konsultasi awal Kekayaan Intelektual.

Inovasi tersebut diarahkan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai KI secara lebih mudah, cepat, terarah, dan berbasis pengetahuan resmi.

Pengembangan layanan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi serta memberikan arahan awal bagi pelaku usaha dan kreator dalam menentukan langkah pelindungan KI yang sesuai.