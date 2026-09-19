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Kakanwil Milawati Melantik Tiga Pejabat Nonmanajerial, Sorot Kompetensi

Sabtu, 19 September 2026 – 10:03 WIB
Kakanwil Milawati Melantik Tiga Pejabat Nonmanajerial, Sorot Kompetensi - JPNN.com Bali
Kakanwil I Gusti Putu Milawati melantik tiga Pejabat Nonmanajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB, Kamis (17/9) lalu. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil I Gusti Putu Milawati melantik tiga Pejabat Nonmanajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB, Kamis (17/9) lalu.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung di Aula Pengayoman dihadiri jajaran dan staf Kanwil Kemenkum NTB, rohaniwan, dan undangan.

Tiga pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Hukum itu, yakni Erniwati sebagai Penyuluh Hukum Ahli Muda.

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Kemudian Ni Nengah Dewi Sulistyawati dan Apriadi sebagai Analis Hukum Ahli Muda.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menekankan bahwa kenaikan jenjang jabatan perlu diiringi dengan peningkatan kompetensi, kemampuan, integritas, dan kualitas dalam pelaksanaan tugas.

“Jangan hanya berorientasi pada peningkatan jenjang, tetapi juga harus menunjukkan kompetensi, kemampuan, integritas, dan kualitas dalam pelaksanaan tugas.

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Pengembangan kemampuan dan peningkatan kualitas kerja harus dibuktikan melalui hasil kerja yang semakin baik,” ujar Kakanwil Milawati.

Kakanwil Milawati juga memberikan perhatian terhadap kualitas pelaksanaan analisis dan evaluasi yang menjadi bagian dari tugas pejabat fungsional.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati melantik tiga Pejabat Nonmanajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum NTB, Kamis (17/9) lalu.
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TAGS   Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kemenkum NTB Pejabat Nonmanajerial Penyuluh Hukum Ahli Muda Analis Hukum Ahli Muda Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS

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