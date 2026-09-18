Liga Sinova Lombok Tengah Mengantongi Sertifikat KI, Bupati Pathul Bahri Merespons

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kemenkum NTB mendukung penguatan ekosistem inovasi daerah dengan menghadiri Puncak Penganugerahan Pemenang Inovasi Liga Sinova 2026 di Lombok Tengah, Kamis (17/9).

Dalam kegiatan tersebut, Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati diwakili Kadiv PPPH Edward James Sinaga.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Lombok Tengah, Sekda, Dewan Juri, serta unsur perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Liga Sinova 2026.

Ketua panitia sekaligus Kepala Bapperida Lombok Tengah menyampaikan Liga Sinova merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem inovasi daerah yang kolaboratif dan berkelanjutan.

Liga Sinova tidak hanya menjadi ajang kompetisi inovasi, tetapi juga dikembangkan sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas para inovator, memperkuat kualitas pelayanan publik.

Liga Sinova juga dibentuk untuk membangun basis data inovasi daerah, serta membuka peluang replikasi terhadap inovasi yang telah memberikan dampak.

Pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, satuan pendidikan, perguruan tinggi, fasilitas kesehatan, masyarakat, hingga BUMD.

Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pengembangan inovasi di Kabupaten Lombok Tengah.