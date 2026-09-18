Kakanwil Milawati Apresiasi Talenta Musisi Muda NTB, Simak Responsnya

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, menghadiri acara “Bintang Radio Indonesia, Persembahan Para Bintang” yang digelar RRI Mataram, Rabu kemarin (16/9).

Kegiatan tersebut berlangsung di Rua Rasa Lombok Immersive dengan menghadirkan suasana penuh kreativitas dan apresiasi terhadap talenta-talenta muda di bidang tarik suara.

Kehadiran Kakanwil Milawati menjadi bentuk dukungan terhadap kegiatan yang memberikan ruang bagi generasi muda mengembangkan potensi, kreativitas, serta keberanian dalam menampilkan kemampuan di bidang seni dan musik.

Kakanwil Milawati menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Bintang Radio Indonesia yang diinisiasi oleh RRI Mataram.

Menurut Kakanwil Milawati, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan terus mengembangkan potensi diri.

“Kegiatan seperti ini sangat positif karena memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan bakat dan kreativitasnya.

Teruslah berkarya, berani tampil, dan jadikan setiap pengalaman sebagai bagian dari proses untuk berkembang dan meraih prestasi,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.

Kakanwil Milawati juga memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berani tampil dan menunjukkan kemampuan terbaiknya.