Kakanwil Milawati Edukasi Pelaku Ekraf tentang Pelindungan Hak Cipta Konten Digital

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati hadir sebagai narasumber pada kegiatan Digital Creative Academy dalam rangkaian Ekraf Mania Festival 2026 yang digelar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTB, Rabu (16/9).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTB tersebut diikuti oleh para pelaku ekonomi kreatif.

Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan hak cipta di era digital.

Dalam sesi paparan bertajuk “Pelindungan KI dan Hak Cipta Konten Digital”, Kakanwil memberikan pemahaman kepada para pelaku ekonomi kreatif mengenai pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) di era digital.

Kakanwil Milawati menjelaskan bahwa setiap karya yang dihasilkan melalui proses kreativitas memiliki nilai ekonomi yang perlu dijaga melalui instrumen hukum yang tepat, khususnya hak cipta.

Materi yang disampaikan mencakup pengenalan KI, hak moral dan hak ekonomi pencipta, jenis-jenis karya digital yang dilindungi, hingga mekanisme pencatatan hak cipta.

Kakanwil Gusti Putu Milawati menegaskan bahwa karya digital saat ini bukan sekadar produk kreativitas, melainkan aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Menurutnya, perkembangan teknologi dan kemudahan distribusi konten melalui internet harus diimbangi dengan kesadaran hukum agar para kreator tidak menjadi korban pelanggaran hak cipta.