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Kemenkum NTB Harmonisasi Raperwal Pasokan Pangan, Tekan Inflasi di Mataram

Kamis, 17 September 2026 – 09:52 WIB
Kemenkum NTB Harmonisasi Raperwal Pasokan Pangan, Tekan Inflasi di Mataram - JPNN.com Bali
Kadiv PPPH Edward James Sinaga memimpin rapat harmonisasi harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) Mataram tentang Strategi Kendali Pasokan Pangan Strategis untuk Pengendalian Inflasi Daerah di Kanwil Kemenkum NTB, Rabu (16/9). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Pengendalian inflasi daerah membutuhkan kebijakan yang tidak hanya merespons kenaikan harga, tetapi juga memastikan ketersediaan dan kelancaran pasokan pangan strategis.

Hal tersebut menjadi fokus harmonisasi Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwal) Mataram tentang Strategi Kendali Pasokan Pangan Strategis untuk Pengendalian Inflasi Daerah di Kanwil Kemenkum NTB, Rabu (16/9).

‎‎Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum NTB dipimpin Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Edward James Sinaga.

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Harmonisasi ini diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, jajaran Bagian Perekonomian dan SDA, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Pemkot Mataram dan Kanwil Kemenkum NTB.

‎Edward James Sinaga mengatakan harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan rancangan peraturan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih, serta memenuhi aspek substansi dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

‎‎“Melalui harmonisasi, diharapkan Raperwal ini dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, efektif, dan dapat dilaksanakan dengan baik,” ujar Edward James Sinaga.

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‎‎Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram Miftahurrahman menjelaskan Raperwal tersebut disusun untuk memperkuat landasan hukum pengendalian inflasi melalui pengelolaan pasokan pangan strategis.

Menurutnya, keterbatasan lahan pertanian dan ketergantungan pasokan dari daerah lain menjadi tantangan yang perlu diantisipasi melalui kebijakan yang lebih terencana.

Kadiv PPPH Edward James Sinaga mengatakan harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan rancangan peraturan selaras dengan peraturan perundang-undangan
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Raperwal Pasokan Pangan Kadiv PPPH Edward James Sinaga harmonisasi inflasi mataram pemkot mataram

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