Kemenkum NTB Apresiasi Kiprah Universitas Terbuka, Siap Bersinergi

bali.jpnn.com, MATARAM - Jajaran Kanwil Kemenkum NTB menghadiri Tasyakuran Universitas Terbuka (UT) ke-42 yang digelar di Universitas Terbuka Mataram, Senin (14/9).

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Puan Rusmayadi.

Tasyakuran tahun ini mengusung tema “Mendunia dengan Inovasi, Berdampak untuk Negeri”.

Acara ini menjadi momentum refleksi atas perjalanan Universitas Terbuka dalam memberikan akses pendidikan tinggi sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem inovasi.

Berbagai hasil penelitian, karya ilmiah, teknologi, seni, maupun karya kreatif yang lahir dari lingkungan akademik juga perlu mendapatkan pelindungan Kekayaan Intelektual agar memiliki nilai tambah serta dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Rektor Universitas Terbuka Ali Muktiyanto menyampaikan pentingnya pembangunan bangsa yang berlandaskan nilai-nilai religiusitas serta penguatan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan derajat manusia.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ceramah dan doa oleh Ustaz Abdul Somad.