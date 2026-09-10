JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Sosialisasi Perseroan Perorangan, Dorong UMKM Naik Kelas

Kemenkum NTB Sosialisasi Perseroan Perorangan, Dorong UMKM Naik Kelas

Kamis, 10 September 2026 – 16:48 WIB
Kemenkum NTB Sosialisasi Perseroan Perorangan, Dorong UMKM Naik Kelas - JPNN.com Bali
Plh. Kepala Kanwil Kemenkum NTB Anna Ernita. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, LOMBOK UTARA - Legalitas menjadi fondasi penting bagi UMKM untuk mengembangkan usaha sekaligus memperoleh dukungan pemerintah.

Oleh karena itu, Kanwil Kemenkum NTB mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Lombok Utara memanfaatkan layanan Perseroan Perorangan melalui Diseminasi Layanan AHU Online.

Kegiatan yang mengambil tema “Pemanfaatan Layanan AHU Online Secara Mudah, Cepat dan Mandiri” ini berlangsung di Kantor Bupati Lombok Utara, Kamis (10/9).

Baca Juga:

Plh. Kepala Kanwil Kemenkum NTB Anna Ernita mengimbau pelaku UMKM segera mendaftarkan usahanya sebagai Perseroan Perorangan.

Menurutnya, legalitas memberikan kepastian hukum sekaligus memudahkan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan bagi pengembangan UMKM.

“Legalitas memberikan kepastian hukum bagi usaha dan memudahkan pemerintah daerah memberikan support untuk pengembangannya,” ujar Anna Ernita.

Baca Juga:

Sekretaris Daerah Lombok Utara Sahabudin mengatakan pemerintah daerah memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, edukator, serta koordinator dalam membangun ekosistem usaha.

Saat ini terdapat 23.948 UMKM di Lombok Utara, tetapi baru 187 yang telah terdaftar sebagai badan hukum Perseroan Perorangan.

Plh. Kepala Kanwil Kemenkum NTB Anna Ernita mengimbau pelaku UMKM segera mendaftarkan usahanya sebagai Perseroan Perorangan.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Perseroan Perorangan UMKM Layanan AHU Plh Kakanwil Kemenkum NTB Anna Ernita pelaku UMKM AHU Online Layanan Perseroan Perorangan Layanan Apostille

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Teppei Yachida Gacor di Laga Perdana, Puji Atmosfer Stadion Kapten Dipta - JPNN.com Bali

    Teppei Yachida Gacor di Laga Perdana, Puji Atmosfer Stadion Kapten Dipta

  2. Jort van der Sande Terkesan Laga Debut, Takjub Gemuruh Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Jort van der Sande Terkesan Laga Debut, Takjub Gemuruh Stadion Dipta

  3. Bali United Batal Tanding ke Palangkaraya, Jamu Isenmulang FC di Dipta - JPNN.com Bali

    Bali United Batal Tanding ke Palangkaraya, Jamu Isenmulang FC di Dipta

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU