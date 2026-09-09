RRI Fest 2026: Layanan Hukum Hadir di MAN 1 Mataram, Yuk!

bali.jpnn.com, MATARAM - Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB hadir dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang diselenggarakan di MAN 1 Mataram, Rabu (9/9).

Dalam kegiatan yang bekerja sama dengan Radio RRI Mataram tersebut, Kanwil Kemenkum NTB turut menghadirkan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual, serta konsultasi bantuan hukum bagi masyarakat.

Kehadiran Kanwil Kemenkum NTB menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan lebih dekat dengan masyarakat.

Selain memberikan informasi mengenai layanan hukum, petugas juga memberikan pelayanan secara langsung berupa pendaftaran dan pencetakan Legalisasi Apostille serta pendaftaran Perseroan Perorangan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana penyebaran informasi mengenai layanan Administrasi Hukum Umum melalui pendekatan yang lebih komunikatif.

Sinergi dengan Radio RRI Mataram memungkinkan informasi mengenai layanan Kementerian Hukum disampaikan melalui media elektronik sekaligus diperkuat dengan pelayanan tatap muka kepada masyarakat yang hadir dalam RRI Fest 2026.

Kanwil Kemenkum NTB turut menghadirkan Kepala Bidang Pelayanan AHU yang mewakili Kepala Kantor Wilayah bersama petugas layanan Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan layanan konsultasi bantuan hukum.

Sebanyak delapan orang masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi terkait Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum.