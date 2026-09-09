Kemenkum NTB Hadir di RRI Fest 2026, Edukasi Kekayaan Intelektual

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB terus memperluas penyebaran informasi mengenai pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) kepada masyarakat.

Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui siaran di Radio RRI Mataram serangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang berlangsung di MAN 1 Mataram, Rabu (9/9).

Penyebaran informasi mengenai Kekayaan Intelektual melalui Radio RRI Mataram telah digaungkan sejak beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pemanfaatan media elektronik tersebut menjadi salah satu strategi Kanwil Kemenkum NTB untuk memperluas jangkauan edukasi sehingga informasi mengenai KI dapat diterima oleh masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.

Melalui penyampaian informasi tersebut, masyarakat diperkenalkan pada pentingnya memberikan pelindungan terhadap berbagai bentuk Kekayaan Intelektual.

Mulai dari karya, merek, inovasi, hingga potensi KI lainnya.

Edukasi juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa karya dan inovasi yang dihasilkan memiliki nilai yang perlu dilindungi secara hukum.

Kegiatan yang dilaksanakan bersama Radio RRI Mataram dan melibatkan lingkungan pendidikan, masyarakat, serta berbagai pihak terkait tersebut menjadi ruang untuk mengenalkan Kekayaan Intelektual dengan pendekatan yang lebih komunikatif.