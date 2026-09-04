JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Harmonisasi Tiga Raperbup Bima, Dua Siap Dilanjutkan

Kemenkum NTB Harmonisasi Tiga Raperbup Bima, Dua Siap Dilanjutkan

Jumat, 04 September 2026 – 22:22 WIB
Kemenkum NTB Harmonisasi Tiga Raperbup Bima, Dua Siap Dilanjutkan - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat harmonisasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Bima, Jumat (4/9). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Pembentukan regulasi daerah yang tepat dan sesuai kebutuhan menjadi salah satu kunci dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Untuk memastikan hal tersebut, Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat harmonisasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Bima, Jumat (4/9).

Rapat yang berlangsung secara hybrid tersebut membahas tiga raperbup.

Baca Juga:

Ketiganya, yakni Raperbup Standar Biaya Masukan Harga Tahun Anggaran 2027, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, serta Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Tahun 2026–2029.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, yang mengikuti rapat secara daring.

Kakanwil Milawati menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum NTB untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam membentuk produk hukum daerah yang sesuai kebutuhan dan tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:

“Kantor Wilayah akan tetap membantu pemerintah daerah dalam pembentukan produk daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Kami juga mengapresiasi pimpinan daerah yang terus hadir dan mengikuti setiap proses harmonisasi,” ujar Kakanwil Milawati.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat harmonisasi terhadap tiga Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Bima, Jumat (4/9).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Raperbup Raperbup Bima harmonisasi Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Super League: Bali United Susah Payah Bungkam PSS Sleman 2 – 1 - JPNN.com Bali

    Super League: Bali United Susah Payah Bungkam PSS Sleman 2 – 1

  2. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs PSS: Duel Pelatih Belanda - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Bali United vs PSS: Duel Pelatih Belanda

  3. PSS Fan Invasi ke Gianyar Bali, Pieter Huistra Buka Suara - JPNN.com Bali

    PSS Fan Invasi ke Gianyar Bali, Pieter Huistra Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU