Kemenkum NTB Harmonisasi Empat Raperbup Regulasi Kearsipan Lombok Tengah
bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum NTB bersama Pemkab Lombok Tengah menggelar pengharmonisasian empat Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) di bidang kearsipan, Kamis (3/9).
Kadiv PPPH Kanwil Kemenkum NTB Edward James Sinaga memimpin langsung rapat ini.
Edward James Sinaga menyampaikan bahwa pembahasan harmonisasi ini mencakup Raperbup tentang Jadwal Retensi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kode Klasifikasi Arsip, serta Pengelolaan Arsip Statis.
Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB memberikan sejumlah catatan penyempurnaan.
Mulai dari materi Jadwal Retensi Arsip, klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis, kesesuaian kode klasifikasi arsip, hingga pengelolaan Arsip Statis.
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan bahwa harmonisasi merupakan bagian penting dalam menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum.
“Harmonisasi dilakukan untuk memastikan seluruh materi muatan Raperbup memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan penyelenggaraan kearsipan di daerah,” ujar Kakanwil Milawati.
Hasil harmonisasi selanjutnya akan ditindaklanjuti Pemkab Lombok Tengah melalui penyempurnaan draft sesuai catatan Tim Perancang Kanwil Kemenkum NTB.
Kanwil Kemenkum NTB bersama Pemkab Lombok Tengah menggelar pengharmonisasian empat Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) di bidang kearsipan, Kamis (3/9). ?
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