JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kemenkum NTB Harmonisasi Empat Raperbup Regulasi Kearsipan Lombok Tengah

Kemenkum NTB Harmonisasi Empat Raperbup Regulasi Kearsipan Lombok Tengah

Kamis, 03 September 2026 – 16:06 WIB
Kemenkum NTB Harmonisasi Empat Raperbup Regulasi Kearsipan Lombok Tengah - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB bersama Pemkab Lombok Tengah menggelar pengharmonisasian empat Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) di bidang kearsipan, Kamis (3/9). Foto: Kemenkum NTB ?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum NTB bersama Pemkab Lombok Tengah menggelar pengharmonisasian empat Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) di bidang kearsipan, Kamis (3/9).

‎Kadiv PPPH Kanwil Kemenkum NTB Edward James Sinaga memimpin langsung rapat ini.

‎Edward James Sinaga menyampaikan bahwa pembahasan harmonisasi ini mencakup Raperbup tentang Jadwal Retensi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kode Klasifikasi Arsip, serta Pengelolaan Arsip Statis.

Baca Juga:

‎Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB memberikan sejumlah catatan penyempurnaan.

Mulai dari materi Jadwal Retensi Arsip, klasifikasi keamanan dan hak akses arsip dinamis, kesesuaian kode klasifikasi arsip, hingga pengelolaan Arsip Statis.

‎Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan bahwa harmonisasi merupakan bagian penting dalam menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum.

Baca Juga:

‎‎“Harmonisasi dilakukan untuk memastikan seluruh materi muatan Raperbup memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan penyelenggaraan kearsipan di daerah,” ujar Kakanwil Milawati.

‎‎Hasil harmonisasi selanjutnya akan ditindaklanjuti Pemkab Lombok Tengah melalui penyempurnaan draft sesuai catatan Tim Perancang Kanwil Kemenkum NTB.

Kanwil Kemenkum NTB bersama Pemkab Lombok Tengah menggelar pengharmonisasian empat Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) di bidang kearsipan, Kamis (3/9). ?
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati harmonisasi Raperbup Regulasi Kearsipan Raperbup Lombok Tengah Kadiv PPPH Edward James Sinaga

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSS Sleman Kembali ke Super League, Cleberson: Misi Saya Belum Selesai! - JPNN.com Bali

    PSS Sleman Kembali ke Super League, Cleberson: Misi Saya Belum Selesai!

  2. PSS Bawa Senjata Rahasia ke Stadio Dipta, Siap Duel Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    PSS Bawa Senjata Rahasia ke Stadio Dipta, Siap Duel Kontra Bali United

  3. Bali United Usung Misi Revans Kontra PSS Sleman, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Usung Misi Revans Kontra PSS Sleman, Johnny Jansen Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU