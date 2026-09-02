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Kemenkum NTB & DJKI Bahas Hak Cipta Musisi Lokal hingga Rencana ke Denmark

Rabu, 02 September 2026 – 16:32 WIB
Kemenkum NTB & DJKI Bahas Hak Cipta Musisi Lokal hingga Rencana ke Denmark - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB bersinergi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam meningkatkan pelindungan dan pelayanan Kekayaan Intelektual di daerah, Rabu (2/9) di Jakarta. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum NTB terus memperkuat sinergi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam meningkatkan pelindungan dan pelayanan Kekayaan Intelektual di daerah.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri (HCDI), Rabu (2/9).

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati didampingi Kadiv Yankum Anna Ernita diterima Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Bayu Santoso, di ruang Direktorat HCDI DJKI.

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Dalam pertemuan tersebut, Kakanwil Milawati menyampaikan pelaksanaan Sosialisasi dan Layanan Pendampingan Pencatatan Lagu dan/atau Musik dengan PNBP Rp0 yang digelar Senin (31/8) lalu melibatkan para musisi dan pencipta lagu lokal di Nusa Tenggara Barat.

Program tersebut menjadi salah satu langkah Kanwil Kemenkum NTB dalam mendekatkan layanan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat sekaligus mendorong semakin banyak karya lagu dan musik asal Nusa Tenggara Barat tercatat dan memperoleh pelindungan hukum.

Kakanwil Milawati menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum NTB akan terus menjadi perpanjangan tangan DJKI dalam memastikan berbagai program Kekayaan Intelektual dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di daerah.

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“Kami berkomitmen untuk terus mengimplementasikan program-program DJKI di Nusa Tenggara Barat.

Sosialisasi PNBP Rp0 untuk pencatatan lagu dan musik merupakan momentum yang sangat baik untuk mendorong para musisi dan pencipta di NTB makin sadar akan pentingnya mencatatkan dan melindungi karya mereka,” ujar Kakanwil Milawati.

Kanwil Kemenkum NTB terus memperkuat sinergi dengan DJKI dalam meningkatkan pelindungan dan pelayanan Kekayaan Intelektual di daerah.
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TAGS   Kemenkum NTB Ditjen Kekayaan Intelektual DJKI hak cipta musisi Musisi Lokal denmark kekayaan intelektual Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

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