Kanwil Kemenkum NTB Gandeng Posbankum, Bantu Warga Terdampak Bansos

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB berkolaborasi dengan Pemerintah Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, mempersiapkan pembuatan video layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Kegiatan koordinasi yang digelar pada Selasa (1/9) tersebut mengangkat tema “Penyelesaian Permasalahan Desil Penerima Bantuan Sosial secara Humanis melalui Posbankum Kelurahan”.

Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan keberadaan Posbankum sebagai wadah layanan hukum yang dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

Permasalahan terkait perbedaan data maupun desil penerima bantuan sosial (bansos) dipilih sebagai tema.

Pasalnya, permasalahan ini merupakan persoalan yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat dan membutuhkan penyelesaian melalui komunikasi, klarifikasi, serta koordinasi dengan pihak terkait.

Dalam konsep video yang disiapkan, masyarakat yang mengalami persoalan terkait status atau desil penerima bansos akan diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan.

Masyarakat dapat memperoleh penjelasan mengenai mekanisme pendataan, verifikasi, serta langkah yang dapat ditempuh apabila ditemukan ketidaksesuaian data.

Lurah, Paralegal Posbankum, Kepala Lingkungan, Operator Kelurahan, dan perangkat kelurahan akan dilibatkan untuk menggambarkan sinergi pelayanan di tingkat kelurahan.