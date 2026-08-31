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Kebijakan Tarif Rp0 Hak Cipta Lagu Berlaku, Ada Pesan untuk Musisi Lokal NTB

Senin, 31 Agustus 2026 – 17:09 WIB
Kebijakan Tarif Rp0 Hak Cipta Lagu Berlaku, Ada Pesan untuk Musisi Lokal NTB - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati memberi sambutan saat Sosialisasi dan Layanan Pendampingan Pencatatan Lagu dan/atau Musik di aula, Senin (31/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kabar baik bagi pencipta lagu dan musisi di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sejak 1 Agustus 2026, pencatatan Hak Cipta karya lagu dan/atau musik dapat dilakukan dengan tarif Rp0 atau tanpa biaya.

Memanfaatkan kebijakan tersebut, Kanwil Kemenkum NTB menggelar Sosialisasi dan Layanan Pendampingan Pencatatan Lagu dan/atau Musik sebagai upaya mendorong semakin banyak karya musisi NTB tercatat dan terlindungi.

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‎‎Kegiatan yang digelar di Aula Kanwil Kemenkum NTB, Senin (31/8) ini menghadirkan para pencipta lagu, musisi, pelaku industri musik, serta komunitas seni dan budaya.

Tujuan sosialisasi ini untuk memperoleh pemahaman sekaligus pendampingan langsung dalam pencatatan karya melalui layanan Kekayaan Intelektual.

‎Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita selaku Ketua Panitia menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para pencipta dan pelaku musik mengenai Hak Cipta.

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Kemudian menyosialisasikan kebijakan tarif Rp0 untuk pencatatan lagu dan musik, serta memberikan pendampingan langsung dalam proses pencatatan karya.

‎‎Kegiatan ini juga diharapkan mendorong makin banyak karya musik asal NTB tercatat dalam basis data Kekayaan Intelektual nasional sekaligus meningkatkan kesadaran akan nilai hukum dan ekonomi dari sebuah karya.

Sejak 1 Agustus 2026, pencatatan Hak Cipta karya lagu dan/atau musik dapat dilakukan dengan tarif Rp0 atau tanpa biaya.
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TAGS   Tarif Rp0 hak cipta musisi Musisi Lokal NTB Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kadiv Yankum Anna Ernita kekayaan intelektual

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