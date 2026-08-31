JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini HUT ke-33 Kota Mataram: Kemenkum NTB Serahkan Sertifikat KI & Paralegal

HUT ke-33 Kota Mataram: Kemenkum NTB Serahkan Sertifikat KI & Paralegal

Senin, 31 Agustus 2026 – 16:50 WIB
HUT ke-33 Kota Mataram: Kemenkum NTB Serahkan Sertifikat KI & Paralegal - JPNN.com Bali
Kadiv PPPH Edward James Sinaga menyerahkan sertifikat kekayaan intelektual saat perayaan HUT ke-33 Kota Mataram di Lapangan Sangkareang, Senin (31/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB turut hadir dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-33 Kota Mataram yang mengusung tema “Merawat Kota, Menumbuhkan Harapan” di Lapangan Sangkareang, Senin (31/8).

Dalam kesempatan tersebut, Kadiv PPPH Edward James Sinaga hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah.

Upacara dipimpin oleh Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, selaku inspektur upacara.

Baca Juga:

Dalam amanatnya yang memuat pesan Gubernur NTB, disampaikan ucapan selamat atas HUT ke-33 Kota Mataram sekaligus harapan agar terus berkembang, menjadi kota yang makin maju, nyaman, dan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

Semangat tersebut sejalan dengan tema “Merawat Kota, Menumbuhkan Harapan” yang menempatkan pembangunan kota dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

“Semoga di usia yang ke-33 tahun ini, Kota Mataram semakin maju, nyaman, besar dan mmemberikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat,” pesan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang dibacakan Wali Kota Mataram Mohan Roliskana.

Baca Juga:

Momentum HUT Kota Mataram juga menjadi ruang refleksi terhadap perjalanan pembangunan yang telah dilalui sekaligus menatap langkah ke depan.

Gubernur NTB menekankan bahwa upaya merawat kota tidak hanya berkaitan dengan pembangunan dan penataan secara fisik, tetapi juga bagaimana menghadirkan pendidikan yang baik.

Kadiv PPPH Edward James sinaga menghadiri upacara HUT ke-33 Kota Mataram di Lapangan Sangkareang, Senin (31/8).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   HUT ke-33 Kota Mataram pemkot mataram Kemenkum NTB Sertifikat Kekayaan Intelektual Sertifikat KI paralegal Kadiv PPPH Edward James Sinaga

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSS Sleman Siap Melawan Bali United, Gambaran Starting XI Terlihat Jelas - JPNN.com Bali

    PSS Sleman Siap Melawan Bali United, Gambaran Starting XI Terlihat Jelas

  2. Update Menjelang Duel Bali United vs PSS Sleman: Pieter Huistra Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Update Menjelang Duel Bali United vs PSS Sleman: Pieter Huistra Blak-blakan

  3. Badai Cedera Mereda, PSS Sleman Siap Tempur Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Badai Cedera Mereda, PSS Sleman Siap Tempur Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU