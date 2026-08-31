HUT ke-33 Kota Mataram: Kemenkum NTB Serahkan Sertifikat KI & Paralegal

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB turut hadir dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-33 Kota Mataram yang mengusung tema “Merawat Kota, Menumbuhkan Harapan” di Lapangan Sangkareang, Senin (31/8).

Dalam kesempatan tersebut, Kadiv PPPH Edward James Sinaga hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah.

Upacara dipimpin oleh Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, selaku inspektur upacara.

Dalam amanatnya yang memuat pesan Gubernur NTB, disampaikan ucapan selamat atas HUT ke-33 Kota Mataram sekaligus harapan agar terus berkembang, menjadi kota yang makin maju, nyaman, dan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

Semangat tersebut sejalan dengan tema “Merawat Kota, Menumbuhkan Harapan” yang menempatkan pembangunan kota dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

“Semoga di usia yang ke-33 tahun ini, Kota Mataram semakin maju, nyaman, besar dan mmemberikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat,” pesan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang dibacakan Wali Kota Mataram Mohan Roliskana.

Momentum HUT Kota Mataram juga menjadi ruang refleksi terhadap perjalanan pembangunan yang telah dilalui sekaligus menatap langkah ke depan.

Gubernur NTB menekankan bahwa upaya merawat kota tidak hanya berkaitan dengan pembangunan dan penataan secara fisik, tetapi juga bagaimana menghadirkan pendidikan yang baik.