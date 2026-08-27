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Kemenkum NTB Monitoring Layanan AHU di Kota Bima, Dorong Kepatuhan Notaris

Kamis, 27 Agustus 2026 – 10:37 WIB
Kemenkum NTB Monitoring Layanan AHU di Kota Bima, Dorong Kepatuhan Notaris - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan AHU di Kota Bima, Rabu (26/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, BIMA - Kanwil Kemenkum NTB melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan AHU di Kota Bima, Rabu (26/8).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Kemenkum NTB untuk memastikan pelaksanaan layanan administrasi hukum umum berjalan optimal.

Kegiatan ini sekaligus memperkuat koordinasi dengan jajaran notaris di wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu.

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Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengunjungi sejumlah notaris serta melakukan koordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN).

Dalam kegiatan tersebut, Tim Bidang AHU berdiskusi secara langsung dengan notaris mengenai pelaksanaan layanan, pelaporan, serta berbagai kendala yang ditemui dalam menjalankan kewajiban administratif.

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kemenkum NTB, Puri Adriatik Chasanova, menyampaikan bahwa monitoring dilakukan sebagai bentuk pendampingan sekaligus penguatan kepatuhan notaris terhadap kewajiban pelaporan.

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“Monitoring ini bukan hanya untuk memastikan kepatuhan, tetapi juga untuk melihat secara langsung kendala yang dihadapi notaris dan memberikan pendampingan agar pelaksanaan layanan dapat berjalan lebih baik,” ujar Puri.

Dalam pelaksanaannya, Tim Bidang AHU juga memberikan penjelasan dan pendampingan terkait mekanisme pelaporan melalui aplikasi Siparis.

Kanwil Kemenkum NTB melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) melaksanakan monitoring dan evaluasi layanan AHU di Kota Bima, Rabu (26/8).
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TAGS   Kemenkum NTB Layanan AHU notaris kota bima Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

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