Kemenkum NTB Memetakan KI Kota Bima, Potensi Mengangkat Ekonomi Daerah

bali.jpnn.com, BIMA - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Rapat Pemetaan Potensi Kekayaan Intelektual (KI) Kota Bima, Rabu (26/8).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menggali, mengidentifikasi, serta mendorong pelindungan terhadap berbagai potensi kekayaan intelektual yang dimiliki daerah.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Bima tersebut dihadiri oleh jajaran Kanwil Kemenkum NTB bersama Pemkot Bima dan sejumlah perangkat daerah terkait.

Kegiatan ini menjadi forum kolaborasi lintas sektor untuk memetakan potensi KI yang berasal dari berbagai bidang.

Mulai dari produk UMKM, tenun dan kerajinan lokal, kuliner khas, pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, budaya serta pengetahuan tradisional, hingga hasil riset dan inovasi daerah.

Melalui pemetaan tersebut, diharapkan setiap potensi dapat ditentukan bentuk pelindungan yang tepat sekaligus dikembangkan sebagai aset ekonomi daerah.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyatakan bahwa pelindungan Kekayaan Intelektual tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah pendaftaran, tetapi merupakan upaya untuk mengenali, menjaga, dan memberikan nilai tambah terhadap aset intelektual yang dimiliki masyarakat.

“Pemetaan Kekayaan Intelektual menjadi langkah penting agar kami mengetahui potensi apa saja yang dimiliki daerah, bagaimana bentuk pelindungannya, serta bagaimana potensi tersebut dapat dikembangkan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat,” kata Kakanwil Milawati.