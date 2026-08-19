Hari Pengayoman Ke-81: 25 Pencipta di NTB Terima Sertifikat Hak Cipta

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menyerahkan sertifikat pencatatan hak cipta kepada 25 pencipta dalam rangka Hari Pengayoman ke-81, Rabu (19/8).

Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati seusai Upacara Hari Pengayoman ke-81.

Program pencatatan hak cipta gratis ini merupakan hasil sinergi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

BNI memberikan dukungan pembiayaan pencatatan hak cipta yang dilaksanakan secara serentak melalui kantor wilayah Kementerian Hukum di seluruh Indonesia.

Kanwil Kementerian Hukum NTB memperoleh kuota sebanyak 25 pencatatan hak cipta gratis.

Setelah melalui proses seleksi dan verifikasi data dukung, seluruh ciptaan terpilih berhasil dicatatkan pada Selasa (18/8) dengan pendampingan BNI Wilayah NTB dalam proses pembayaran kode billing.

Para penerima fasilitasi berasal dari beragam latar belakang, mulai dari mahasiswa, siswa, penulis, pelukis, seniman hingga dosen.

Ciptaan yang difasilitasi meliputi karya seni rupa, seni pertunjukan, serta karya literatur.