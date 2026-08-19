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Kemenkum NTB Memperingati Hari Pengayoman Ke-81: Komitmen Beri Layanan Berdampak

Rabu, 19 Agustus 2026 – 18:05 WIB
Kemenkum NTB Memperingati Hari Pengayoman Ke-81: Komitmen Beri Layanan Berdampak - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB menggelar Upacara Peringatan Hari Pengayoman Ke-81 Tahun 2026, Rabu (19/8) dipimpin Kakanwil I Gusti Putu Milawati. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Upacara Peringatan Hari Pengayoman Ke-81 Tahun 2026, Rabu (19/8).

Upacara yang mengusung tema “Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak” tersebut diikuti oleh seluruh jajaran ASN Kanwil Kemenkum NTB.

Hadir juga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, instansi vertikal, mitra kerja, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait.

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Pelaksanaan upacara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pengayoman Ke-81 yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Upacara berlangsung khidmat dengan diawali pembacaan Sejarah Singkat Kementerian Hukum oleh Kadiv PPPH Edward James Sinaga.

Bertindak sebagai Perwira Upacara, Kadiv Pelayanan Hukum, Anna Ernita, sementara Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati memimpin jalannya upacara sebagai Inspektur.

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Rangkaian kegiatan turut diisi dengan pembacaan Pembukaan UUD Tahun 1945 dan Panca Prasetya KORPRI yang diikuti oleh seluruh peserta upacara.

Hal ini sebagai bentuk penguatan nilai-nilai kebangsaan, integritas, serta komitmen pengabdian ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar Upacara Peringatan Hari Pengayoman Ke-81 Tahun 2026, Rabu (19/8). Berkomitmen memberikan layanan berdampak
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Hari Pengayoman ke-81 NTB Menkum Supratman Andi Agtas

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