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Kemenkum NTB Gelar Diseminasi Layanan Kenotariatan, Dukung Layanan Apostille

Selasa, 18 Agustus 2026 – 17:59 WIB
Kemenkum NTB Gelar Diseminasi Layanan Kenotariatan, Dukung Layanan Apostille - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati membuka Diseminasi Layanan Kenotariatan di Hotel Lombok Astoria, Selasa (18/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar Diseminasi Layanan Kenotariatan bertema “Penguatan Kepatuhan dan Tertib Administrasi Kenotariatan dalam Mewujudkan Notaris yang Profesional, Akuntabel dan Berintegritas serta Mendukung Layanan Apostille” di Hotel Lombok Astoria, Selasa (18/8).

Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat kepatuhan administratif sekaligus meningkatkan kualitas layanan kenotariatan di Nusa Tenggara Barat.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati saat membuka kegiatan menegaskan notaris merupakan pejabat umum yang mengemban kepercayaan negara dalam pembuatan akta autentik.

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Oleh karena itu, seorang notaris dituntut senantiasa menjunjung profesionalisme, integritas, independensi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kepatuhan administratif merupakan bagian penting dari akuntabilitas jabatan notaris.

Pelaporan harus dilaksanakan secara konsisten, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, karena hal tersebut menjadi fondasi dalam mewujudkan notaris yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

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Pelaporan ini sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris,” ujar Kakanwil Milawati.

Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar Diseminasi Layanan Kenotariatan di Hotel Lombok Astoria, Selasa (18/8).
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati notaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris Layanan Apostille Layanan Kenotariatan Ditjen AHU

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