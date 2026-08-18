Kemenkum NTB Edukasi Warga Desa Darmaji, Cegah Sengketa Tanah & Jaga Ketertiban

bali.jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Kanwil Kemenkum NTB terus memperkuat pembinaan hukum kepada masyarakat melalui Sosialisasi Administrasi Pertanahan, Mitigasi Sengketa Tanah, dan Ketertiban Hukum di Desa Darmaji, Lombok Tengah, Selasa (18/8).

Kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa, paralegal, dan masyarakat mengenai administrasi pertanahan, pencegahan sengketa, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat.

Kadiv Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB Edward James Sinaga mengatakan pemerintah desa memiliki peran strategis memberikan pelayanan sekaligus membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan hukum di tingkat desa.

“Pembinaan hukum kepada masyarakat merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum.

Pemerintah desa diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mengidentifikasi persoalan hukum, memfasilitasi musyawarah, dan mencegah permasalahan berkembang menjadi perkara,” ujar Kadiv PPPH Edward James Sinaga.

Advokat Bidang Pertanahan Junaidi Adi Purnaharan memberikan pemahaman mengenai berbagai persoalan yang kerap terjadi di masyarakat.

Mulai dari sengketa batas tanah, sertifikat ganda, hingga sengketa waris.

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis hak atas tanah serta pentingnya memastikan kejelasan status, batas, riwayat, dan dokumen kepemilikan sebelum melakukan transaksi maupun pembagian tanah warisan.