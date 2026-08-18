3.170 Napi di NTB Terima Remisi, 26 Langsung Bebas, Kakanwil Milawati Merespons

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati bersama Kadiv PPPH Edward James Sinaga menghadiri pemberian Remisi Umum dan Pengurangan Masa Pidana Umum di Lapas Kelas IIA Lombok Barat, Senin (17/8).

Kegiatan ini dalam rangka HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebanyak 3.170 narapidana dan anak binaan di seluruh NTB memperoleh remisi dan pengurangan masa pidana.

Dari jumlah tersebut, 26 orang mendapatkan Remisi Umum II dan langsung bebas.

Remisi diserahkan secara simbolis oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB Ketut Akbar Herry Achjar.

Penerima remisi terdiri atas 399 orang mendapat pengurangan masa pidana satu bulan, 663 orang dua bulan, 1.078 orang tiga bulan, 599 orang empat bulan, 305 orang lima bulan, dan 100 orang enam bulan.

Sebanyak 1.256 penerima berasal dari Lapas Kelas IIA Lombok Barat.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan kemerdekaan merupakan hak seluruh warga negara, termasuk warga binaan.