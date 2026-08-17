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Kakanwil Milawati Menghadiri Upacara HUT ke-81 RI di Kantor Gubernur NTB

Senin, 17 Agustus 2026 – 14:34 WIB
Kakanwil Milawati Menghadiri Upacara HUT ke-81 RI di Kantor Gubernur NTB - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menghadiri Upacara Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Senin (17/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menghadiri Upacara Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Senin (17/8).

Peringatan tahun ini mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”

Upacara berlangsung khidmat dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, bertindak sebagai Inspektur Upacara.

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Kegiatan tersebut diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, perangkat daerah, serta peserta upacara lainnya.

Rangkaian upacara meliputi pengibaran Bendera Merah Putih, pembacaan Teks Proklamasi, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta rangkaian lainnya dalam memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Kehadiran Kakanwil I Gusti Putu Milawati dalam upacara tersebut menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum NTB untuk terus memperkuat semangat kebangsaan, persatuan, serta sinergi bersama Pemprov NTB dan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

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Melalui momentum HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Kanwil Kemenkum NTB terus berkomitmen mendukung pembangunan daerah serta menghadirkan pelayanan hukum yang semakin berkualitas bagi masyarakat, sejalan dengan semangat Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. (jpnn)

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menghadiri Upacara Peringatan HUT Ke-81 RI yang digelar di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Senin (17/8).

Redaktur & Reporter : Ali Mustofa

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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati HUT ke-81 Republik Indonesia pemprov ntb Kantor Gubernur NTB Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal

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