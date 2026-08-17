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Kemenkum NTB Gelar Upacara HUT Ke-81 RI, Momen Memperkuat Semangat Pengabdian

Senin, 17 Agustus 2026 – 13:19 WIB
Kemenkum NTB Gelar Upacara HUT Ke-81 RI, Momen Memperkuat Semangat Pengabdian - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan HUT ke-81 RI, Senin (17/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8).

Mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, upacara berlangsung khidmat dan diikuti seluruh jajaran ASN Kanwil Kemenkum NTB sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan dan pengabdian kepada negara.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, bertindak sebagai Inspektur Upacara.

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Seluruh jajaran mengikuti upacara dengan mengenakan Wastra Nusantara sesuai ketentuan dalam rangka HUT Ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026.

Rangkaian upacara meliputi pengibaran Bendera Merah Putih, pembacaan Teks Proklamasi, pembukaan UUD Tahun 1945, serta Panca Prasetya KORPRI.

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (SLKS) bagi pegawai di lingkungan Kemenkum NTB yang telah mengabdi selama 10 tahun dan 20 tahun.

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Pemberian Satyalancana Karya Satya secara rutin dirangkaikan dengan Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia setiap 17 Agustus.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bentuk apresiasi atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan disiplin dalam menjalankan tugas selama masa kerja tertentu.

Jajaran Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8).
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TAGS   Kemenkum NTB HUT ke-81 Republik Indonesia ASN Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

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