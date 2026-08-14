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Kemenkum NTB Koordinasi dengan DJKI, Fokus Melindungi Kekayaan Intelektual Lokal

Jumat, 14 Agustus 2026 – 16:40 WIB
Kemenkum NTB Koordinasi dengan DJKI, Fokus Melindungi Kekayaan Intelektual Lokal - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kamis (13/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kamis (13/8).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas di bidang kekayaan intelektual di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Koordinasi melibatkan Tim Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum NTB bersama sejumlah unit teknis di lingkungan DJKI.

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Di antaranya Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, serta bagian Program, Penyusunan dan Laporan.

Berbagai aspek pelaksanaan tugas, pelayanan, serta tindak lanjut di bidang kekayaan intelektual menjadi bagian dari pembahasan.

Saat berkoordinasi dengan Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang, dibahas rencana penguatan pemahaman kepada inventor mengenai perkembangan regulasi di bidang Paten serta prosedur Komisi Banding Paten.

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Saat dengan Direktorat Penegakan Hukum, Kanwil melakukan konsultasi terkait penanganan perkara kekayaan intelektual yang sedang berjalan di wilayah NTB sekaligus membahas penguatan pelaksanaan sosialisasi royalti.

Terkait penanganan perkara, Direktorat Penegakan Hukum DJKI menyampaikan bahwa untuk perkara yang berkaitan dengan Hak Cipta, proses mediasi perlu tetap diupayakan sebagai bagian dari tahapan penyelesaian perkara.

Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kamis (13/8).
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati DJKI Ditjen Kekayaan Intelektual kekayaan intelektual NTB indikasi geografis hak merek hak cipta

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