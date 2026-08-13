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Kemenkum NTB Segera Punya Gedung Bersama Baru! Intip Langkah Kakanwil Milawati

Kamis, 13 Agustus 2026 – 22:33 WIB
Kemenkum NTB Segera Punya Gedung Bersama Baru! Intip Langkah Kakanwil Milawati - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati berkoordinasi dengan jajaran Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Tata Usaha Barang Milik Negara (TU BMN), Kamis (13/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum NTB berkoordinasi dengan jajaran Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Tata Usaha Barang Milik Negara (TU BMN), Kamis (13/8).

Koordinasi ini terkait pelaksanaan konstruksi gedung kantor bersama.

Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung kebutuhan sarana dan prasarana Kanwil Kemenkum NTB.

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Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati beserta jajaran disambut oleh Kepala Bagian PBJ dan TU BMN, Hestu Purwestri Kusumaningtyas.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan pelaksanaan konstruksi, termasuk koordinasi teknis dan administratif yang diperlukan agar pekerjaan dapat berjalan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam koordinasi tersebut disampaikan bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi telah berjalan setelah ditetapkannya penyedia pekerjaan dan penandatanganan kontrak.

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Pelaksanaan di lapangan hingga saat ini berlangsung dengan baik dengan dukungan unsur perencana dan pengawas.

Sejumlah aspek administrasi juga terus disempurnakan sebagai bagian dari pengendalian pelaksanaan pekerjaan.

Kanwil Kemenkum NTB berkoordinasi dengan jajaran Biro Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Tata Usaha Barang Milik Negara (TU BMN), Kamis (13/8).
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Gedung Bersama Biro Pengadaan Barang & Jasa Tata Usaha Barang Milik Negara

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