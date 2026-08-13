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Kemenkum NTB Koordinasi Strategis ke Pusat, Genjot Kualitas Layanan AHU di Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 – 19:30 WIB
Kemenkum NTB Koordinasi Strategis ke Pusat, Genjot Kualitas Layanan AHU di Daerah - JPNN.com Bali
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Anna Ernita, bersama jajaran Bidang Pelayanan AHU membahas sejumlah hal strategis saat berkoordinasi dengan jajaran Ditjen AHU, Kamis (13/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum NTB berkoordinasi dengan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk memperkuat layanan, Kamis (13/8).

Koordinasi yang dipimpin Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Anna Ernita, bersama jajaran Bidang Pelayanan AHU membahas sejumlah hal strategis.

Mulai dari layanan kenotariatan, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) partai politik, kewarganegaraan dan pewarganegaraan, serta pelaksanaan layanan AHU di wilayah NTB.

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Dalam koordinasi tersebut, Kanwil Kemenkum NTB mengundang Direktur Perdata Ditjen AHU sebagai narasumber pada Diseminasi Layanan Kenotariatan yang akan digelar pada 18 Agustus 2026.

Selain itu, dibahas mekanisme perpanjangan masa jabatan notaris melalui AHU Online serta penguatan kepatuhan notaris terhadap prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).

Koordinasi juga dilakukan dengan Direktorat Tata Negara terkait penerbitan SKT partai politik oleh Kanwil, serta dengan Bagian Pewarganegaraan untuk memperoleh pemutakhiran informasi terkait proses pewarganegaraan, termasuk permohonan Pasal 3A dan naturalisasi.

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Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan bahwa koordinasi dengan Ditjen AHU merupakan langkah penting untuk memastikan layanan AHU di daerah berjalan.

Hal ini sesuai ketentuan dan memberikan kepastian serta kemudahan bagi masyarakat.

Kanwil Kemenkum NTB berkoordinasi dengan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk memperkuat layanan di daerah, Kamis (13/8).
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TAGS   Kemenkum NTB Kadiv Pelayanan Hukum Anna Ernita Layanan AHU Ditjen AHU Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

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