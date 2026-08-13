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Kemenkum NTB Harmonisasi 13 Raperbup Lombok Tengah, Banyak Penyempurnaan

Kamis, 13 Agustus 2026 – 09:09 WIB
Kemenkum NTB Harmonisasi 13 Raperbup Lombok Tengah, Banyak Penyempurnaan - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB bersama Pemkab Lombok Tengah melaksanakan harmonisasi terhadap 13 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup), Rabu (12/8) kemarin. Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum NTB bersama Pemkab Lombok Tengah melaksanakan harmonisasi terhadap 13 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup), Rabu (12/8) kemarin.

Perinciannya, terdiri atas satu Raperbup mengenai tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara (ASN) dan 12 Raperbup mengenai Peta Batas Desa.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah tersebut dibuka dan dipimpin Ketua Tim Perancang Kanwil Kemenkum NTB Zonasi Lombok Tengah Pahittiartik.

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Dalam pembahasan Raperbup tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahmad Muzayyin menyampaikan sejumlah catatan.

Penyempurnaan diperlukan pada konsiderans, dasar hukum, mekanisme pengurangan TPP, pengaturan kinerja pelaksana tugas dan pelaksana harian, keadaan kahar, kendala aplikasi, serta pembayaran TPP bulan Desember, THR, dan gaji ketiga belas.

Pemrakarsa menerima catatan mengenai teknik penyusunan Raperbup tersebut.

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Namun, persentase pengurangan TPP sebesar 30 persen tetap dipertahankan karena telah diatur dalam Peraturan Bupati sebelumnya.

Pemrakarsa juga menjelaskan bahwa ketentuan mengenai pegawai yang melaksanakan tugas belajar ditujukan bagi ASN yang tugas belajarnya dibiayai oleh negara.

Kanwil Kemenkum NTB bersama Pemkab Lombok Tengah melaksanakan harmonisasi terhadap 13 Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup), Rabu (12/8) kemarin.
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TAGS   Kemenkum NTB harmonisasi Rapat Harmonisasi Pemkab Lombok Tengah Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

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