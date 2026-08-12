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Kemenkum NTB & Pemkot Mataram Menjajaki Kerja Sama Forum Komunikasi Kebijakan

Rabu, 12 Agustus 2026 – 19:44 WIB
Kemenkum NTB & Pemkot Mataram Menjajaki Kerja Sama Forum Komunikasi Kebijakan - JPNN.com Bali
Kanwil Kemenkum NTB berkoordinasi dengan Pemkot Mataram menggelar Forum Komunikasi Kebijakan (FKK), Rabu (12/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB berkoordinasi dengan Pemkot Mataram menggelar Forum Komunikasi Kebijakan (FKK), Rabu (12/8).

Pertemuan berlangsung di Ruang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kantor Wali Kota Mataram.

Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum NTB dalam mengembangkan jejaring FKK bersama pemerintah daerah.

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Forum ini jadi wadah kolaborasi antara Kementerian Hukum, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat kualitas kebijakan melalui komunikasi, koordinasi, dan sinergi.

Kadiv PPPH Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga, bersama Tim Pokja Badan Strategi Kebijakan (BSK) dan Analis Kebijakan memaparkan kegiatan yang dikolaborasikan.

Di antaranya Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK), Diskusi Strategi Kebijakan (DSK), Policy Talks, serta kajian terhadap berbagai isu strategis daerah.

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Ruang lingkup kerja sama juga diarahkan pada penguatan kapasitas Analis Kebijakan melalui pelatihan, workshop dan pertukaran pengetahuan, evaluasi kebijakan dan pemanfaatan platform Legal Policy Hub.

Termasuk menggelar seminar dan Focus Group Discussion (FGD).

Kanwil Kemenkum NTB berkoordinasi dengan Pemkot Mataram menggelar Forum Komunikasi Kebijakan (FKK), Rabu (12/8).
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TAGS   Kemenkum NTB pemkot mataram Forum Komunikasi Kebijakan Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati Kadiv PPPH Edward James Sinaga

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