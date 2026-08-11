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Kanwil Kemenkum NTB Gelar Donor Darah, Kakanwil Milawati Merespon

Selasa, 11 Agustus 2026 – 15:55 WIB
Kanwil Kemenkum NTB Gelar Donor Darah, Kakanwil Milawati Merespon - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengikuti kegiatan donor darah dalam rangka menyambut Hari Pengayoman ke-81, Selasa (11/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar kegiatan donor darah dalam rangka menyambut Hari Pengayoman ke-81, Selasa (11/8).

Kegiatan yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Lombok Barat tersebut berlangsung di Lantai 1 Gedung Kanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB.

Kegiatan donor darah diikuti oleh jajaran Kanwil Kemenkum NTB, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB, Kanwil Ditjen Imigrasi NTB, serta Kanwil HAM NTT Wilayah Kerja NTB.

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Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian dan sinergi antarjajaran Kementerian Hukum dan unit kerja terkait dalam memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa donor darah ini bagian dari rangkaian HUT ke-81 RI dan Hari Pengayoman ke-81.

“Kami melakukan donor darah bersama-sama, kami bersinergi untuk memberikan setetes darah bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan.

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Semoga apa yang kami lakukan hari ini membawa kebaikan bagi saudara-saudara yang membutuhkan,” ujar Kakanwil Milawati.

Kakanwil Milawati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi serta bersedia mendonorkan darahnya.

Kanwil Kemenkum NTB menggelar kegiatan donor darah dalam rangka menyambut Hari Pengayoman ke-81, Selasa (11/8).
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati NTB donor darah HUT ke-81 Republik Indonesia Hari Pengayoman ke-81

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