Aksi Sosial Jajaran Kemenkum NTB Berlanjut, Salurkan Bansos di Mataram

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB kembali melanjutkan rangkaian kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat di sejumlah titik di Kota Mataram, Minggu (9/8) kemarin.

Kegiatan ini dalam rangka menyambut Hari Pengayoman ke-81 yang akan digelar pada 19 Agustus 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian jajaran Kementerian Hukum kepada masyarakat.

Setelah sebelumnya menyalurkan bantuan sosial di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta LKSA Panti Asuhan Al Hidayah Mataram, Kanwil Kemenkum NTB kembali hadir secara langsung di tengah masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran Kanwil Kemenkum NTB turun langsung menyapa masyarakat sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan.

Penyaluran bantuan di sejumlah titik di sekitar ruas jalan Kota Mataram menjadi bagian dari upaya untuk memperluas manfaat kegiatan sosial menjelang peringatan Hari Pengayoman.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa rangkaian bakti sosial tersebut merupakan wujud nyata pengabdian dan kepedulian jajaran Kemenkum kepada masyarakat.

Menurutnya, Hari Pengayoman tidak hanya dimaknai sebagai momentum seremonial, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperkuat semangat berbagi dan memberikan manfaat secara langsung.