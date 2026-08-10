Kakanwil Milawati Lantik PPNS Dishub Lombok Utara, Sorot Dua Hal Ini

bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melantik dan mengambil sumpah Robi Yusrilma Hadi sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara.

Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Senin (10/8).

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu MIlawati dalam amanatnya menegaskan bahwa sumpah yang telah diucapkan bukan sekadar bagian dari proses administratif.

Sumpah tersebut merupakan ikrar moral dan hukum yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan setiap kewenangan penyidikan.

“Sumpah yang Saudara ucapkan hari ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan ikrar moral dan hukum untuk menjalankan kewenangan penyidikan secara profesional, objektif, akuntabel, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia,” kata Kakanwil Milawati.

Kakanwil Milawati mengamanatkan agar Robi Yusrilma senantiasa menjaga integritas dan menggunakan kewenangan yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Profesionalisme, objektivitas, dan akuntabilitas harus menjadi landasan dalam setiap proses penegakan hukum yang dilakukan.

Kakanwil Milawati juga minta PPNS yang baru dilantik untuk memperkuat koordinasi dengan Polri, kejaksaan, serta aparat penegak hukum lainnya.