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Arda Ernisa Mantap Pilih WNI, Kakanwil Milawati Minta taat Aturan Keimigrasian

Senin, 10 Agustus 2026 – 18:48 WIB
Arda Ernisa Mantap Pilih WNI, Kakanwil Milawati Minta taat Aturan Keimigrasian - JPNN.com Bali
Arda Ernisa resmi menyandang status Warga Negara Indonesia (WNI) seusai mengucap Sumpah dan Janji Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Aula Kanwil Kemenkum NTB, Senin (10/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Arda Ernisa resmi menyandang status Warga Negara Indonesia (WNI) seusai mengucap Sumpah dan Janji Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Aula Kanwil Kemenkum NTB, Senin (10/8).

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati.

Momen ini menandai beralihnya status Arda Ernisa dari Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) terbatas menjadi WNI sepenuhnya.

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Sesuai UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, pelantikan ini menjadi wujud nyata kehadiran negara.

Terutama dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak berkewarganegaraan ganda yang telah memasuki usia untuk memilih kewarganegaraannya.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengatakan bahwa setelah pengucapan sumpah, terdapat sejumlah kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh Arda Ernisa sebagai WNI.

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“Perlu kami menyampaikan bahwa setelah pengucapan sumpah pada hari ini, Saudari berkewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen keimigrasian yang masih dimiliki kepada Kantor Imigrasi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengucapan sumpah.

Ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Kakanwil Milawati.

Arda Ernisa resmi menyandang status WNI seusai mengucap Sumpah dan Janji Setia kepada NKRI di Aula Kanwil Kemenkum NTB, Senin (10/8).
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TAGS   Arda Ernisa WNI Anak Berkewarganegaraan Ganda NTB NKRI Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

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