Kakanwil Milawati Lantik Empat Pejabat Nonmanajerial, Simak Pesannya, Penting

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Nonmanajerial, Senin (10/8).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi melalui penempatan pejabat sesuai kompetensi dan bidang keahlian masing-masing.

Dalam pelantikan tersebut, sebanyak empat Pejabat Nonmanajerial resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya.

Empat pejabat tersebut terdiri atas satu orang yang memperoleh kenaikan jenjang dari Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda menjadi Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya.

Tiga orang melalui perpindahan dari jabatan lain.

Tiga pejabat yang berpindah jabatan terdiri atas satu orang dari Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda menjadi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda.

Dua lainnya dari Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir dan Penata Kelola Pemerintahan menjadi Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengatakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bukan sekadar proses administratif maupun perubahan nomenklatur jabatan.