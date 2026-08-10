JPNN.com

JPNN.com Bali NTB Terkini Kakanwil Milawati Lantik Empat Pejabat Nonmanajerial, Simak Pesannya, Penting

Kakanwil Milawati Lantik Empat Pejabat Nonmanajerial, Simak Pesannya, Penting

Senin, 10 Agustus 2026 – 18:31 WIB
Kakanwil Milawati Lantik Empat Pejabat Nonmanajerial, Simak Pesannya, Penting - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Nonmanajerial, Senin (10/8). Foto: Kemenkum NTB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Nonmanajerial, Senin (10/8).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi melalui penempatan pejabat sesuai kompetensi dan bidang keahlian masing-masing.

Dalam pelantikan tersebut, sebanyak empat Pejabat Nonmanajerial resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya.

Baca Juga:

Empat pejabat tersebut terdiri atas satu orang yang memperoleh kenaikan jenjang dari Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda menjadi Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya.

Tiga orang melalui perpindahan dari jabatan lain.

Tiga pejabat yang berpindah jabatan terdiri atas satu orang dari Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda menjadi Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda.

Baca Juga:

Dua lainnya dari Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir dan Penata Kelola Pemerintahan menjadi Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengatakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bukan sekadar proses administratif maupun perubahan nomenklatur jabatan.

Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Nonmanajerial, Senin (10/8).
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati ASN Pejabat Nonmanajerial

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persib Bertahan di Bali, Igor Tolic Sentil Kekuatan Bali United & Sabah FC - JPNN.com Bali

    Persib Bertahan di Bali, Igor Tolic Sentil Kekuatan Bali United & Sabah FC

  2. Bali United Tantang Persib & Sabah FC, Ini Jadwal & Harga Tiketnya, Gas! - JPNN.com Bali

    Bali United Tantang Persib & Sabah FC, Ini Jadwal & Harga Tiketnya, Gas!

  3. Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden! - JPNN.com Bali

    Marcos Santos Sesumbar Menjelang Derbi Jatim: Arema FC Raja Piala Presiden!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU