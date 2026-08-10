Kemenkum NTB Dorong Masyarakat Memanfaatkan AHU Online, Mudah & Cepat

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong kemudahan akses layanan hukum berbasis digital.

Oleh karena itu, dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026, Kanwil Kemenkum NTB memberikan pendampingan pemanfaatan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Online kepada masyarakat di Pantai Ampenan, Kota Mataram, Minggu (9/8).

Mengusung tema “Pemanfaatan Layanan AHU Online secara Mudah, Cepat, dan Mandiri”, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemanfaatan layanan AHU Online secara mandiri.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Pengayoman sekaligus upaya mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.

“Ini merupakan rangkaian kegiatan menyambut Hari Pengayoman ke-81 yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2026,” ujar Kakanwil Milawati.

Dalam rangkaian kegiatan Hari Pengayoman tersebut, Kanwil Kemenkum NTB sebelumnya juga menghadirkan lomba melukis dan lomba desain merek.

Kegiatan tersebut melibatkan masyarakat, Sahabat UMKM, Universitas Bumigora, Universitas Pendidikan Mataram, serta SMK Negeri 5 Mataram.

Selain itu, masyarakat dapat memperoleh fasilitasi pendaftaran merek dan hak cipta, konsultasi Perseroan Perorangan, serta konsultasi hukum secara gratis.