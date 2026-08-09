Kemenkum NTB Menghadirkan Layanan Hukum di Pantai Ampenan, Yuk Cek!

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadirkan berbagai layanan hukum untuk masyarakat di Pantai Ampenan, Kota Mataram, Minggu (9/8).

Kegiatan ini digelar dalam rangka menyambut Hari Pengayoman ke-81 yang diperingati pada 19 Agustus 2026.

Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Pengayoman sekaligus upaya mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.

“Ini merupakan rangkaian kegiatan menyambut Hari Pengayoman ke-81 yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2026,” ujar Kakanwil Milawati.

Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum NTB menggelar lomba melukis dan lomba desain merek.

Sahabat UMKM, Universitas Bumigora, Universitas Pendidikan Mataram dan SMK Negeri 5 Mataram ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Kegiatan ini turut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan kreativitas sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual.

Tidak hanya perlombaan, masyarakat juga memperoleh kesempatan mendapatkan fasilitas pendaftaran merek dan hak cipta.